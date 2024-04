União Europeia vai multar Mondelez por dificultar circulação de biscoitos e chocolates

Bruxelas | Financial Times

A empresa alimentícia americana Mondelez será multada em milhões de euros já no próximo mês por restringir o comércio de seus produtos entre os países membros da UE (União Europeia), de acordo com três fontes que tem conhecimento direto da decisão.

As autoridades em Bruxelas vão ordenar ao grupo dos EUA, que detém marcas como Oreo, Cadbury e Toblerone, que pare de bloquear o comércio entre os países europeus devido ao potencial prejuízo aos consumidores em um momento de alta inflação, disseram as fontes. O momento do anúncio e o valor da multa ainda podem mudar, no entanto.

A União Europeia apontou as preocupações sobre o comércio de produtos da Mondelez entre nações europeias em 2021, abrindo uma investigação antitruste.

Biscoitos Oreo organizados em frente ao logo da Mondelez International - REUTERS

Foi verificado que a empresa tentava restringir o comércio "paralelo", quando os produtos são vendidos por preços mais baixos porque foram importados por um país onde custam menos.

A UE agora decidiu contra a Mondelez e vai emitir uma multa e ordem para a empresa encerrar quaisquer práticas anticoncorrenciais, disseram as fontes.

A investigação da Comissão Europeia examinou as restrições aos idiomas usados nas embalagens, o que poderia atrapalhar comerciantes na hora de escolher os países em que deseja vender, e se as restrições ao comércio paralelo aumentaram os preços ou limitaram a escolha para os clientes.

Quando a investigação foi aberta, a responsável da Comissão pela concorrência no bloco, Margrethe Vestager, disse que "chocolates, biscoitos e café são produtos consumidos diariamente pelos cidadãos europeus", e que a comissão iria analisar se a Mondelez poderia ter restringido a livre concorrência nos mercados, levando a preços mais altos para os consumidores".

A decisão ocorre enquanto os consumidores europeus têm lidado com vários anos de alta inflação, que afetou particularmente os preços dos alimentos.

Este ano, a Mondelez reservou 340 milhões de euros contra uma possível multa da UE, que já foi dito que esse valor pode ser significativamente maior.

Os reguladores podem impor multas de até 10% do faturamento global de uma empresa se for constatado que violaram a legislação de concorrência da União Europeia. A comissão se recusou a comentar.

A Mondelez disse "Estamos cooperando com a investigação e dialogando com a Comissão Europeia na tentativa de chegar a uma resolução proporcional para esta questão. Não podemos comentar mais sobre um processo legal em andamento."