Pullman é a marca preferida dos paulistanos para pão de forma, diz Datafolha

São Paulo

Na hora de escolher o pão do café da manhã, o paulistano não tem dúvida: a Pullman é hexacampeã da pesquisa Datafolha, com 37% da preferência —o índice é maior entre as mulheres, com 41% contra 32% entre os entrevistados homens.

"São anos prezando sempre pela qualidade superior e inovação dos nossos produtos, o que nos levou a um portfólio de receitas que não só são queridas pelo público, mas reconhecidas como sinônimo de categoria nas regiões onde estão inseridas", afirma André Ramello, vice-presidente de marketing, inovação, pesquisa e desenvolvimento da Bimbo Brasil, grupo mexicano que controla a marca desde 2001.

Nos últimos meses, a marca tem feito uma atualização nas embalagens. "Todo o portfólio agora traz a cor verde nos pacotes, com o objetivo de dar ênfase ao conceito de saudabilidade e nutrição da categoria", conta Ramello. Para salientar a ação, a marca envelopou os vagões da linha 2-Verde do Metrô de São Paulo com a nova identidade visual, além de espalhar cartazes e anúncios.

Já a linha Pullman Artesano, que destaca a maciez do produto, teve uma ampliação no portfólio em duas novas categorias: pães de hambúrguer e bisnagas. "Na categoria de hambúrguer, a linha chegou com os sabores original e australiano. Já as bisnagas estão disponíveis nas versões original e pão na chapa", diz o executivo.

Ramello conta ainda que a mesma linha tem sido foco de campanhas com influenciadores, como Daniela Choma e Paula Amorim, para destacar as diferentes necessidades do dia a dia do consumidor. (SM)