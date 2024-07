Sadia é a melhor marca para presunto, salame e salsicha, aponta Datafolha

São Paulo

Que tal experimentar um presunto ou salame de outra marca que não seja Sadia? "Nem a pau, Juvenal." A resposta clássica que fez sucesso em diversos comerciais em outra época —e teve até Fernanda Montenegro e Fernanda Torres apertando a bochecha do ousado Juvenal, homem por trás da oferta indecorosa— está de volta.

Agora é uma menina que vai comprar presunto, bem fininho, ao lado da avó, e recusa uma fatia de salame quando descobre que não é Sadia. O final é o mesmo, com a bochecha de Juvenal pagando a conta.

Paulistanos que responderam ao Datafolha concordam com a jovem. O presunto da Sadia chega à sexta vitória, com 67% das menções; o salame (34%) e a salsicha (44%) são tricampeões e igualmente invictos.

"Em São Paulo temos um forte trabalho com padarias renomadas, com espaços personalizados e inclusão de lanches exclusivos com frios Sadia nos cardápios das lojas", conta Luiz Franco, diretor de marketing da BRF, ao lembrar a relação especial da marca com a cidade.

Ao todo a Sadia tem seis variações de salsicha, sete de presunto e outras dez de salame. Todos eles aparecem nas redes sociais da empresa, em dicas de lanches e outras receitas com os produtos.

Apesar das oito décadas de história, a marca busca se aproximar do público mais jovem em ativações em eventos, como o festival Lollapalooza, em São Paulo. "Foi o terceiro ano consecutivo da Sadia como rango oficial do evento e neste ano aumentamos a participação com uma experiência imersiva", diz Franco, citando que o cachorro-quente com a salsicha da marca era um dos vários petiscos disponíveis para o público do festival, que foi realizado em março, no autódromo de Interlagos.