No dia 25 de junho, a Eslovênia celebrou o seu 33º aniversário, e neste ano comemoramos 32 anos das relações diplomáticas entre a Eslovênia e o Brasil.

O Brasil foi um dos primeiros países da América Latina a reconhecer nossa independência e a primeira nação latino-americana a abrir uma embaixada residente na nossa capital, Liubliana. Deu-se em 2008, e foi um movimento revelador, que sempre apreciamos muito.

Com a abertura da embaixada em Brasília, em 2010, o terreno tornou-se fértil para nutrir forte amizade, que ao longo dos anos transformou-se numa parceria de valores.

Os laços entre os povos dos dois países foram estabelecidos mais cedo na história e os contatos interpessoais provaram ser "agentes diplomáticos" eficientes. Cerca de 5.000 eslovenos e seus descendentes vivem no Brasil, uma pequena comunidade muito ativa e enérgica. A Câmara de Comércio Eslovênia-Brasil, a União dos Eslovenos do Brasil e a Conexão Global Empresarial Eslovena servem como uma ponte indispensável entre nossos países.

O principal objetivo da minha visita ao Brasil é estreitar laços de amizade. Juntamente com meu anfitrião, o ministro Mauro Vieira, examinarei as possibilidades de fortalecer nossa já forte e diversificada cooperação bilateral, bem como nossa colaboração dinâmica em fóruns multilaterais.

Em Liubliana, torcedores acompanham a partida Eslovênia 1 x Sérvia, pela Eurocopa-24 - Zeljko Stevanic - 20.jun.24/Xinhua

O Brasil é o parceiro comercial externo mais importante da Eslovênia, e a recente avaliação semestral da Comissão Econômica Eslovena -Brasileira mostrou que existe ainda potencial para expandir a cooperação em áreas promissoras, como as de infraestrutura, tecnologias de energias renováveis, turismo, digitalização e inteligência artificial. Para nós, as relações entre a União Europeia e o Brasil são de importância estratégica.

Os desastres naturais —recentes inundações catastróficas no estado do Rio Grande do Sul e inundações na Eslovênia no ano passado— servem como lembretes claros da urgência de enfrentar a crise climática. A degradação do meio ambiente, a poluição das fontes de água e o avanço das mudanças climáticas não podem ser resolvidas por nenhum país sozinho.

Meu país, firme defensor do multilateralismo e da ordem internacional baseada em regras, está satisfeito com o fato de o Brasil ter novamente uma voz forte e proeminente nos fóruns multilaterais. Com ênfase no "clima, água, mulheres, paz e segurança" como uma das nossas prioridades, o nosso trabalho no Conselho de Segurança da ONU também se concentrará significativamente nessa importante questão.

Quando se trata de valores, provamos que não existem padrões duplos para nós. Os mesmos princípios do direito internacional têm de ser válidos tanto na Ucrânia como em Gaza. Defendemos a justiça em ambos.

É por isso que tomamos a decisão de reconhecer a Palestina no início de junho, o que consideramos como uma pré-condição para uma solução eficaz de dois Estados. Ao mesmo tempo, estamos ajudando a Ucrânia a defender-se contra agressões e defender a sua integridade territorial. O nosso objetivo deve ser a paz justa e duradoura na Ucrânia.

Lago Bled, na cidade de mesmo nome, na Eslovênia - Zeljko Stevanic/Xinhua

Apesar de os dois países estarem geograficamente distantes, nós, eslovenos, tentamos trazer o "calor" da região da América Latina e do Caribe para mais perto de nós, organizando as chamadas conferências "LAC Days", que acontecem desde 2018.

O próximo será realizado em outubro, com foco em temas ambientais, incluindo gestão florestal e hídrica, inteligência artificial e digitalização. Com quase 60% das nossas terras cobertas por florestas, a Eslovênia tem o prazer de trabalhar mais estreitamente com o Brasil também na área da gestão florestal.

Não se pode falar de valores sem falar do esporte. Compartilhamos o carinho por muitas modalidades —o vôlei, o futebol e o basquete. Com a euforia da Eurocopa que se realiza nestes dias na Europa, permitam-me concluir expressando o meu desejo de que as relações entre nossos países floresçam ainda mais no espírito dos valores desportivos: respeito, fair play e solidariedade.