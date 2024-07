O Brasil é líder no setor de data centers na América Latina, com 40% dos investimentos, sendo que apenas o estado de São Paulo abriga o quinto maior complexo do planeta. Ainda de acordo com levantamento da Arizton, empresa global de pesquisa, o mercado nacional foi avaliado em US$ 2,23 bilhões e deve saltar para US$ 3,69 bilhões até 2027.

Esse movimento foi impulsionado pela explosão do comércio eletrônico e pela digitalização, além do avanço da inteligência artificial. Os data centers são instalações físicas projetadas para armazenar, processar e distribuir grandes volumes de dados de forma eficiente e segura, de todo tipo de companhia, tornando-se, portanto, uma infraestrutura crítica para os negócios.

Racks de computadores de data center, cada um deles tem de 20 a 30 servidores - Divulgação/Equinix - Divulgação/Equinix

De acordo com a Agência Internacional de Energia Elétrica, os data centers são responsáveis por cerca de 1,5% do uso global de energia, devendo chegar a 8% do total até 2030. Mas como suportar esse crescimento e materializar oportunidades para o nosso país? Sem dúvida, garantir o adequado planejamento do sistema elétrico para suprir a demanda de energia dessas instalações é um fator-chave.

Como grandes depositários do conteúdo que impulsiona nossas atividades online, a operação dos data centers deve ser ininterrupta e segura. Além disso, é preciso levar em conta a latência, ou seja, o tempo que os dados levam para percorrer a rede é crucial para a sua eficiência e desempenho. Para reduzi-la, é essencial posicionar essas instalações próximas aos usuários e pontos de acesso à internet, o que torna a disponibilidade de energia ainda mais crítica.

O estado de São Paulo, por sua relevância na economia brasileira e boa infraestrutura disponível, tem a oportunidade natural de ser escolhido para boa parte desses futuros investimentos e já enfrenta uma demanda crescente de acessos à Rede Básica de Energia dado o aumento da procura por data centers, especialmente nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, na região de Alphaville, e na região de Campinas.

Para atender esse mercado, são necessários investimentos adicionais em infraestrutura energética, como reforços e melhorias no sistema de transmissão existente. É aqui que entra o papel crucial das empresas de transmissão de energia, como a ISA CTEEP, que está investindo cerca de R$ 5 bilhões nos próximos cinco anos para aumentar a carga em São Paulo por meio de atualização e reforço da rede paulista.

Portanto, os data centers oferecem tanto oportunidades quanto desafios. Por meio de um planejamento eletroenergético eficiente e investimentos estratégicos realizados de modo antecipado que garantam qualidade e capacidade, podemos não apenas suprir a crescente demanda por armazenamento e processamento de dados, mas também consolidar o país, com a liderança do estado de São Paulo, como um protagonista na economia digital global.