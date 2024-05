Leitora questiona por que Leite e Sebastião Melo não estão em abrigos

Abrigos inadequados

Ineficiência generalizada desses governantes ("Dos equipados aos mais carentes, abrigos de Porto Alegre têm noites maldormidas, exaustão e insegurança", Cotidiano, 26/5). Não todos, claro. Mas o pior deles está nas casas legislativas das esferas municipal, estadual e federal. O povo não pode mais ficar voltando em político que é da sua religião ou da sua ideologia.

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)

Em que abrigo Eduardo Leite e Sebastião Melo estão abrigados? Por que os "patriotas" bolsonaristas estavam em abrigos com churrasco todos os dias e esses estão mal cuidados? Cadê os financiadores ruralistas que empanturraram aquela gente destrutiva de mimos? Estão em abrigos?

Sandra Hortal (São Paulo, SP)

Barba no Exército

Quebrar tradição, sobretudo a de cunho militar, nunca é/foi fácil ("Única família autorizada a usar barba no Exército encerra tradição centenária", Política, 26/5)! Parabéns aos pais do moço em questão, pela boa educação que deram a ele, que o tornou senhor das próprias decisões!

Antonio Alencar (Brasília, DF)

De olho nos erros do passado

O problema desses casos, como bem ressaltou a reportagem, é na maioria das vezes a falta de capacidade administrativa ("Cidade de 8.000 habitantes terá fábrica de R$ 28 bi, mas se preocupa com isso", Mercado, 26/5). É compreensível que os políticos locais não estejam preparados para de repente fazer planejamentos complexos e de longo prazo, mas com visão e espírito público ele pode buscar ajuda na academia, em boas consultorias privadas (evitando as caça-níqueis) e evitar armadilhas. Investimento em urbanismo e educação são o primeiro passo, e cuide do patrimônio histórico enquanto é tempo.

Victor Henriques (Belo Horizonte, MG)

Inocência, em Mato Grosso do Sul, cidade que vai receber nova fábrica da Arauco - Câmara de Inocência-MS/Divulgação

Relação Brasil-EUA

Os EUA são a continuação do império britânico com um nome diferente ("Relação Brasil-EUA nasceu sob doutrina Monroe e mudou de paradigma no século 20", Mundo, 26/5). Trata-se de um colonialismo diferente, principalmente através do soft power. Qualquer cidadezinha do Brasil tem pelo menos duas escolinhas de inglês. A relação é de subordinação e não entre iguais.

Max Ribas (Miracatu, SP)

Tradição do país e Roland Garros

Parabéns aos tenistas brasileiros em Roland Garros ("Com seis em Roland Garros, Brasil tem sua maior participação em 36 anos", Esporte, 26/5)! Sucesso. Isso motiva mais pessoas a praticarem tênis. Só que, das mais de 5.000 cidades brasileiras, apenas 115 possuem 350 quadras de tênis públicas, ou seja, cerca de 6% das cidades.

Vito Algirdas Sukys (Santo André, SP)

Laura Pigossi terá um jogo duro na primeira rodada da chave principal em Roland Garros, contra a ucraniana Marta Kostyuk, 20ª do mundo - Jorge Villegas - 30.out.23/Xinhua

Graciliano Ramos prefeito

Eu já tinha uma enorme paixão pela literatura de Graciliano Ramos. Agora, com mais essa aí, fechou para mim ("Graciliano Ramos como prefeito desnuda ‘homem cordial’ nas finanças públicas", Mercado, 25/5). Ele é singular na precisão descritiva e perspicácia para captar a essência humana no contexto adverso.

Gislene Maria Bicalho (Guiricema, MG)

Milton Leite e Transwolff

O presidente da Câmara de São Paulo, Milton Leite, durante sessão; parlamentar alega que é apenas testemunha no caso da Transwolff - Danilo Verpa - 3.mai.24/Folhapress

Folha diz que a Justiça decretou a quebra dos meus sigilos com base em dados de antigo inquérito, mas ignora que a Promotoria determinou o arquivamento deste caso em 2008 após nada constatar. Além disso, por livre iniciativa, já abri meus dados fiscais e bancários ao MP em apuração de 2023 que investigava supostas irregularidades no meu patrimônio. Após ampla checagem, a Promotoria, outra vez, arquivou. Meus dados bancários são um só, e o próprio MP já os analisou, não havendo nada novo. O texto ("Milton Leite teve ‘papel juridicamente relevante na execução dos crimes’ da Transwolff, diz Promotoria", Cotidiano, 26/5) visa macular a imagem idônea que construí em 30 anos de vida pública e tenta assassinar minha reputação em ano eleitoral, quando meu nome se destaca entre possíveis candidatos a vice-prefeito.

Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo (São Paulo, SP)

É o velho samba da nossa classe política. Se gritar pega ladrão, não fica um. Aliás eles ficam, sim, pois são eles mesmos que criam leis que os absolvem. Como dizia Millôr Fernandes, nosso Congresso é muito eficiente: ele mesmo rouba, julga e absolve.

José Ricardo da Silva Souza (São Paulo, SP)

Esse é o destino de quem atenta contra a honra de um padre virtuoso. O castigo vem rápido.

Raimundo Carvalho (Vitória, ES)

Ailton Krenak

Bem-vindo, mestre Ailton Krenak ("Peço licenças ao provável leitor", Ailton Krenak, Ilustrada Ilustríssima, 26/5)! A Folha honra o dinheiro suado de seu assinante convocando para suas democráticas fileiras mais um brasileiro verdadeiramente comprometido com a liberdade e a preservação da espécie humana.

Cristiano Kock Vitta (Limeira, SP)

Que oportunidade maravilhosa poder ler sua visão de mundo. Aprendo muito com você, Nego Bispo, Cida Bento e tantos outras pessoas de saberes ancestrais e olhares visionários que precisam ser lançados, como uma flecha para atingir os corações, para um mundo em maior harmonia e equanimidade.

Claudia Cardenette (São Paulo, SP)

Colunista

Poxa, Ruy Castro, deu saudade de bater perna pelo Leblon, que há anos não visito ("O Leblon careta", Ruy Castro, Opinião, 26/5).

Karina Kanazawa Rienzo (São Paulo, SP)

Do calçadão, o colunista Ruy Castro contempla a praia do Leblon - Heloisa Seixas

Trampolim político

"Delegado de operação na cracolândia disputará vaga na Câmara de SP" (Painel, 26/5). Não precisaremos mais ir a delegacia futuramente. Iremos fazer Boletim de Ocorrência na Câmara dos Vereadores!

Sergio Boccia (São Paulo, SP)