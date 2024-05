Cenário sombrio de desesperança no curto prazo, diz leitor sobre novas chuvas no RS

Enchentes no RS

"Após chuvas, nível do lago Guaíba sobe 9 centímetros em cinco horas" (Cotidiano, 23/5). O esgotamento emocional de voluntários e dos desabrigados, depois de mais de duas semanas do evento climático extremo, demonstra um cenário sombrio de desesperança no curto prazo, dada a incerteza de retorno para algum grau mínimo de normalidade da cidade. A reconstrução não só da capital, mas também de todo o estado, vai demandar um enorme esforço da sociedade civil, das autoridades públicas e de doadores de todo o país neste momento dramático em que vive o Rio Grande do Sul.

Luiz Roberto da Costa Jr. (Campinas, SP)

A capital gaúcha vive dias de construção do futuro, após ser atingida por umas das maiores tragédias já ocorridas no país, que foi a inundação causada pelas fortes chuvas e a cheia do lago Guaíba - Bruno Santos/ Folhapress

Autocrítica

"Sangria compartilhada" (Dora Kramer, 24/5). Muito oportuno o alerta da colunista. Sempre admirei o STF, mas reconheço que, de fato, alguns parecem seduzidos pelas luzes da ribalta. O Supremo precisa fazer, urgente, uma autocrítica.

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)

Diversidade

"Painel mostra a mudança no perfil dos estudantes das universidades públicas" (Sou Ciência, 22/5). Todo tipo de cota é uma reparação mínima que o Estado brasileiro deve fazer a esses povos prejudicados por séculos. Se não fosse isso, as universidades seriam ainda mais predominantemente de grupos favorecidos. Mas, claro, para ingressar tem que estudar muito e passar no vestibular. Tem que durar séculos isso.

Rodrigo Luiz Barbosa (São Paulo, SP)

Futurologia

Marcos Augusto Gonçalves ("Projeto Lula 4 está subindo no telhado", 22/5), num forçoso exercício de futurologia, desconsidera o mais importante: Lula venceu a eleição de 2022 contra o poderio inédito da máquina pública, com gastos de mais de 300 bilhões para reeleger Bolsonaro. E Lula já provou que renasce das cinzas. Imagine, em 2026, Lula com a máquina pública na mão. Está mais para uma reprise de 2003, 2006, 2010, 2014 e 2022.

Antônio Beethoven Cunha de Melo (São Paulo, SP)

Agenda cultural

"Virada Cultural de São Paulo acaba como museu, com vários artistas ultrapassados" (Ilustrada, 19/5). Concordo com os leitores que defenderam a Virada Cultural e vou além: a Virada é tão importante para São Paulo quanto a Parada LGBTQIA+, a Fórmula 1, a Mostra Internacional de Cinema, o Cultura Inglesa Festival, a São Paulo Fashion Week, o Carnaval e os musicais da "Broadway brasileira". A cidade onde nasci é a Nova York latino-americana.

Marcelo Cioti (Atibaia, SP)



Cortes

"Unifesp só tem dinheiro para funcionar até setembro, diz reitora" (Educação, 23/5). Verba dos políticos só aumenta e nenhum governo põe a mão. Aí da educação e da saúde diminui toda semana.

Antonio Sergio Gouveia Franco (Aragarças, GO)

Pobre do povo que confunde política com educação. Será sempre um povo sem saída. Desanimador.

Rosana Gaio (Florianópolis, SC)

Fenômeno

"Aécio opina sobre opinião de Aécio" (Renato Terra, 23/5). Só o deboche nos salva dos cínicos.

Joabe Souza (São Paulo, SP)

Aécio opina sobre artigo de Renato Terra falando sobre sua opinião!

Marluce Martins de Aguiar (Vitória, ES)

Aécio é o retrato perfeito da decadência do PSDB, assim como Leite.

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)

Alianças

"Boulos se alia a partido que ‘namorou’ Bolsonaro, abriga Weintraub e refuta bandeira feminista" (Política, 23/5). Quando convém, pouco importa a (in)coerência.

Renata Moro (Curitiba, PR)

Manifestação

"Tarcísio libera bônus anual de até R$ 21,7 mil a policiais após pressão de deputados" (Cotidiano, 23/4). Será de extrema lealdade para com nosso governador, para não o deixar desinformado, que o senhor secretário da Segurança reporte-lhe nossas considerações, nosso testemunho e nosso temor de que —fruto de mero capricho— prenuncia-se um abissal fosso entre as duas instituições policiais, em detrimento do próprio serviço público e do interesse comunitário. Quiçá nossos reclamos sensibilizem o governador a chamar a si uma tempestiva e prudente solução que restaure a ordem lógica e natural das coisas.

Abrahão José Kfouri Filho, delegado de polícia aposentado (São Paulo, SP)

Destino turístico

"Foz do Iguaçu quer mostrar que tem muito mais do que as cataratas" (Turismo, 22/5). Nós, como gestores do Turismo da Itaipu e do Parque Tecnológico Itaipu, que opera o serviço turístico na usina, estamos acompanhando uma grande revolução em Foz do Iguaçu. O turismo vive um momento pujante com a vinda de várias empresas do setor. Ter uma matéria de tamanha relevância da Folha mostrando todo o nosso potencial é motivo de muito orgulho para nossa cidade.

Aline Teigão e Yuri Benites, gerente de Iniciativas de Turismo da Itaipu Binacional e diretor de Turismo do PTI-BR (Foz do Iguaçu, PR)