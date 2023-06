Podcast discute uso de clones digitais e a regulação da inteligência artificial

São Paulo

O tempo em que era complexo fazer um clone da voz ou da imagem de alguém já passou. Hoje, com dois minutos de gravação, ferramentas de inteligência artificial conseguem criar uma cópia vocal por um custo de US$ 5 (R$ 25) —reproduções de vídeo demandam gravações de seis minutos e custam até US$ 500 (R$ 2.500).

A tecnologia tem sido usada por criminosos em golpes, e as preocupações em relação a ela passam também pelo uso dos clones digitais para disseminar desinformação.



Esse movimento tem esquentado os debates sobre a regulamentação da inteligência artificial. Em maio, centenas de acadêmicos e executivos de tecnologia divulgaram um manifesto com um alerta para os riscos de a IA desestabilizar a sociedade. Temores com a privacidade dos usuários também levam uma série de países a estudarem restrições ou o banimento da tecnologia.



Algumas empresas têm tentado reduzir os riscos, por exemplo identificando os arquivos com uma espécie de etiqueta que indica manipulação. Como a adesão à prática não é obrigatória, porém, muitas plataformas não adotaram a medida.



O Café da Manhã desta sexta-feira (30) discute os potenciais e as limitações da inteligência artificial e analisa os desafios para regulamentar o uso dos clones digitais. O podcast entrevista o repórter da Folha Raphael Hernandes, que testou dois dos principais serviços de clonagem digital em português. A Folha publica neste fim de semana um especial sobre o tema.



