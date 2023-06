Podcast debate soluções para a violência urbana no Brasil

São Paulo

O Brasil é um dos países com maior índice de insegurança no mundo, segundo a pesquisa "Global Advisor - Crime", do Instituto Ipsos, divulgada em junho de 2023.

Os dados mostram que 53% dos brasileiros já foram assaltados ou souberam de um assalto que aconteceu na sua vizinhança nos últimos 12 meses.

Além disso, 60% dos entrevistados afirmaram ter visto ou escutado relatos sobre tráfico de drogas perto de casa —a média geral dos países nesse quesito é de 39%. O país fica atrás apenas de Tailândia e Chile.

No quesito violência contra a mulher, o Brasil fica na quarta pior posição do ranking global. A pesquisa mostrou que 63% presenciaram ou souberam de crimes contra mulheres nos bairros em que vivem.

A violência urbana é parte do cotidiano dos brasileiros. Apesar de uma queda em anos recentes, o país registrou 40,1 mil homicídios em 2022, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O último episódio desta temporada do podcast Brasil à Vista ouve o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP Leandro Piquet e o secretário de educação do município do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha (PSD), para encontrar soluções para o problema da violência urbana. Os especialistas conversam sobre como o crime afeta o dia a dia de estudantes, o crescimento de ataques violentos a escolas e como combater a violência de gênero e o racismo policial.

O programa é apresentado pelo advogado Irapuã Santana e pela repórter Angela Boldrini. Irapuã é doutor em direito processual pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), advogado da Educafro e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB-SP.

Angela é jornalista e apresentadora de podcasts na Folha e já esteve nos microfones do Café da Manhã e do Sufrágio, um programa sobre mulheres e política com apoio do Pulitzer Center for Crisis Reporting. A edição de som do Brasil à Vista é de Raphael Concli.

Os episódios são publicados todas as quartas-feiras às 8h nas principais plataformas de podcast e no site da Folha.