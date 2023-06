Podcast debate tendências indicadas pelo Censo 2022

São Paulo

O Brasil tem 203,1 milhões de habitantes, apontam os primeiros dados do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta quarta-feira (28). A pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revelou tendências sobre a demografia brasileira na última década, mas também mostrou lacunas a serem explicadas nos próximos meses —como as razões de um crescimento populacional no menor ritmo em 150 anos.

A alta em relação aos 190,8 milhões de habitantes de 2010 foi de 6,5%, um crescimento anual de 0,52%. É o menor índice já registrado desde a primeira edição do Censo, em 1872.

Segundo o IBGE, os motivos por trás dessa tendência, bem como da redução de habitantes em algumas capitais, ainda precisam de análise. Fatores como a pandemia de Covid, o vírus da zika e a migração podem ter pesado. A queda de fecundidade, mostrada também na redução no tamanho das famílias, e a maior expectativa de vida fazem especialistas temerem pelo desperdício do chamado bônus demográfico.

Como são os números do Censo que balizam as políticas públicas nos próximos anos, o levantamento é visto como crucial —ainda que esta edição tenha sido atípica. Prevista para 2020, ela foi afetada pela pandemia, por dificuldades orçamentárias, pelo desinteresse do governo passado e, já com os pesquisadores na rua, pela recusa de parte da população em participar.

O Café da Manhã desta quinta-feira (29) discute as tendências e urgências apontadas pelos primeiros números do Censo 2022 e analisa o que eles indicam sobre o modo de vida dos brasileiros agora e nos próximos anos. O podcast entrevista José Eustáquio Diniz Alves, doutor em demografia e pesquisador aposentado do IBGE.

