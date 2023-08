Podcast analisa politização do apagão e dificuldade do governo em dar respostas

São Paulo

O apagão que deixou 25 estados -sete deles de forma integral- e o Distrito Federal sem luz na terça-feira (15) deixou o governo Lula sob pressão e levou a uma politização da falha no sistema elétrico.

No mesmo dia, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, usaram as redes sociais para ligar a privatização da Eletrobras ao apagão. Na noite desta quarta (16), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que já se sabe que uma das falhas foi em uma linha da Eletrobras, mas que ela sozinha não causaria o transtorno. Os outros problemas que levaram ao blecaute ainda precisam ser apurados.

O governo tem batido cabeça para dar respostas. Nesta quarta-feira (16), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou que o blecaute foi provocado por um erro técnico. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, encaminhou à Polícia Federal um pedido de investigação sobre o apagão elétrico, uma vez que, segundo ele, há ausência de elementos técnicos que expliquem o que aconteceu.

No Planalto, a crise virou a primeira enfrentada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que está exercendo a Presidência enquanto Lula viaja ao Paraguai. Ele foi elogiado por cobrar respostas sem estardalhaço e, ao mesmo tempo, criticado por não ter se envolvido mais a fundo no problema.

O Café da Manhã desta quinta-feira (17) trata do histórico de apagões no Brasil e discute a politização do blecaute desta semana. O podcast entrevista Nicola Pamplona, repórter da Folha.

