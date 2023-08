Podcast discute viabilidade de taxar super-ricos no Brasil

São Paulo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pretende enviar ao Congresso, ainda em agosto, a proposta de maior taxação sobre fundos exclusivos, os chamados super-ricos, para que ela eleve as receitas previstas na proposta de Orçamento de 2024.

Hoje existem cerca de 2.800 fundos do tipo no país, com um patrimônio estimado de R$ 870 bilhões. Somados, eles representam um universo de 3.500 investidores, que só recolhem imposto de renda ao resgatar os valores —o que pode demorar anos. O governo propõe antecipar essa cobrança. Já houve tentativas de mexer na tributação desses fundos em gestões anteriores, mas as discussões não avançaram.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), considera um risco analisar o tema agora, quando o Congresso já discute a Reforma Tributária. A primeira parte da reforma, que mexe em impostos sobre consumo, já foi aprovada pelos deputados. A segunda, focada no imposto sobre a renda, vai ser enviada aos parlamentares no segundo semestre.

Analistas ouvidos pela Folha avaliam que o efeito da taxação seria pontual para a receita do governo, de cerca de R$ 10 bilhões.

O episódio desta terça-feira (8) do Café da Manhã trata das discussões de taxação do topo da pirâmide, discute a viabilidade dessas cobranças serem aplicadas no Brasil hoje e analisa a eficiência delas em reduzir a desigualdade. O podcast entrevista o economista André Roncaglia, professor de economia da Unifesp e colunista da Folha.

