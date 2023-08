Apagão atinge estados do Sudeste, do Nordeste e do Norte

Brasília

O ONS (Operador Nacional do Sistema) informou um problema no sistema nacional que levou a interrupção no fornecimento de 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil, na manhã desta terça-feira (15). Estados do Sudeste também foram afetados.

Visão da hidrelétrica de Furnas, em Minas Gerais - Reuters

A interrupção ocorreu devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte/Sudeste. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas.

A recomposição já foi iniciada em todas as regiões, e 6 mil MW já tinha sido recompostos até às 9h16.

Mais informações em instantes