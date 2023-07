Podcast conta bastidores de relação Haddad e Tebet, entre sintonia e ruídos

São Paulo

Fernando Haddad (PT) e Simone Tebet (MDB) chegaram ao governo Lula em janeiro sob alguma desconfiança, que levava em conta também especulações sobre a relação que os dois teriam na Esplanada. Além de diferenças na visão que cada um tem da economia, havia um histórico de atritos entre os titulares de Fazenda e Planejamento.

No dia a dia, porém, os dois têm mostrado alinhamento. A avaliação é de que as conversas quase diárias indicam que "o santo bateu", o que reforça os comentários de que a emedebista tem convergido para a esquerda e que o petista faz acenos ao centro.

Mas a aparente sintonia encobre episódios em que Tebet ficou isolada ou não explorou todo o potencial de voz quando teve a chance. Ao atuar em prol do conjunto, sob o lema de que o governo tem que dar certo, ela cede protagonismo a Haddad em um momento em que ele, que é mais próximo do presidente, ganha pontos com o mercado e com o Congresso.

Aliados da titular do Planejamento dizem que Tebet ainda não pôs em prática todo o poder que o Planejamento pode ter nem o peso político que ela levou ao governo após o papel que teve na campanha de 2022. As próximas eleições, aliás, estão entre os prováveis pontos de atrito no futuro dos ministros, cotados como presidenciáveis.

O Café da Manhã desta quarta-feira (26) detalha os bastidores da relação entre Fernando Haddad e Simone Tebet e discute as provas que ela ainda vai ter que enfrentar —o que inclui as próximas eleições. O podcast ouve Júlia Chaib, repórter da Folha em Brasília.

