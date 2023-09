Podcast analisa as marcas do primeiro 7 de setembro pós-Bolsonaro

São Paulo

O governo do presidente Lula (PT) quer usar o primeiro 7 de Setembro deste mandato para falar em união nacional e associar as Forças Armadas à democracia. Na primeira celebração depois do governo de Jair Bolsonaro (PL), o Planalto planeja um evento mais institucional em Brasília, tentando reverter a partidarização da data.

O desfile do Dia da Independência está sendo organizado junto com integrantes das três Forças, que devem ter protagonismo. O governo petista também quer explorar o verde e o amarelo para se apropriar das cores que ficaram associadas ao bolsonarismo e a atos golpistas.

Há preocupação com a segurança do evento, diante da promessa de manifestações. O Exército e a Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal têm monitorado bolsonaristas que planejam realizar protestos contra Lula. O governo do Distrito Federal pediu ao Ministério da Justiça que a Força Nacional reforce a segurança na data.

No Grito dos Excluídos, tradicional manifestação da esquerda no 7 de Setembro, a mensagem principal deve ser um pedido de prisão de Jair Bolsonaro.

O episódio desta segunda-feira (4) do Café da Manhã conta qual é o clima para este 7 de setembro e discute que mensagens o governo planeja passar na primeira celebração da Independência pós-Bolsonaro. O podcast entrevista Ranier Bragon, repórter da Folha em Brasília.

