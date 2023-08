Podcast discute a promessa de déficit zero em 2024 e a pressão sobre Haddad

São Paulo

A proposta de Orçamento de 2024, que chega nesta quinta-feira (31) ao Congresso, prevê R$ 168 bilhões em receitas extras para concretizar a meta de déficit zero almejada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo conta com fontes ainda incertas, que dependem do aval do Legislativo, para fazer a conta fechar.

A incerteza sobre as fontes de arrecadação tem gerado pressão dentro do próprio governo para rediscutir a meta fiscal até o fim do ano. O Ministério da Fazenda trata esse movimento como "fogo amigo" e defende que a meta de zerar o déficit é fundamental para estabilizar a dívida pública.

Entre as iniciativas para elevar a arrecadação está o projeto de lei que muda as regras de julgamentos de conflitos tributários no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), aprovado na noite desta quarta (30) pelo Senado e que foi à sanção do presidente Lula. A expectativa do governo é ter R$ 55 bilhões a mais com a medida.

Também estão previstos no Orçamento a medida provisória para taxar fundos exclusivos de investimento no Brasil e o projeto de lei para tributar os fundos e recursos offshore –juntas, as duas fontes podem render mais de R$ 20 bilhões em receitas.

O episódio desta quinta-feira (31) do Café da Manhã discute as controvérsias em torno da meta de zerar o déficit no ano que vem, trata dos desafios para que esse compromisso seja alcançado e analisa os planos do governo para fechar a conta. O podcast entrevista Vinicius Torres Freire, colunista da Folha.

