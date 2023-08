Podcast investiga maior processo por aborto do Brasil e como tema virou debate político

São Paulo

A Folha estreia nesta quarta-feira (30) um novo podcast, Caso das 10 Mil, série narrativa que investiga a derrocada de uma clínica especializada em abortos e como ela acirrou a disputa política sobre o tema no país.

A Clínica de Planejamento Familiar funcionou durante 20 anos no centro de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. O lugar, comandado pela médica anestesista Neide Mota Machado, oferecia principalmente um serviço: abortos clandestinos.

De 1989 a 2007, passaram pela porta da clínica milhares de mulheres em busca de uma interrupção da gravidez. O procedimento é comum no Brasil: a Pesquisa Nacional de Aborto de 2021 mostrou que uma em cada sete mulheres com até 40 anos abortou ao menos uma gestação. O levantamento coordenado pela antropóloga Débora Diniz ouviu 2.000 mulheres em 125 municípios.

Essas mulheres, em sua maioria, acessam a interrupção da gravidez no mercado clandestino. No Brasil, o aborto só é legal em casos de estupro, risco de vida para a gestante ou anencefalia do feto.

Uma espécie de acordo silencioso entre a médica Neide Mota Machado e a sociedade de Campo Grande permitiu que o funcionamento da clínica se mantivesse por duas décadas. Até que uma reportagem da TV Globo denunciou os atendimentos e isso desencadeou uma operação policial.

Na ação da polícia, os registros médicos de 10 mil pacientes foram apreendidos. Os casos foram analisados, investigados e levaram mais de mil mulheres à Justiça. As funcionárias da clínica também foram processadas —e levadas ao Tribunal do Júri.

As repórteres Angela Boldrini e Carolina Moraes investigaram por meses esse que se tornou o maior processo criminal sobre aborto do Brasil. O podcast explora os corredores do Congresso em Brasília e viaja a Campo Grande, Belo Horizonte e Uberlândia para resgatar a história da clínica e debater os caminhos da discussão sobre direitos reprodutivos no Brasil.

Angela Boldrini e Carolina Moraes são repórteres da editoria de Podcasts da Folha. Angela apresentou a série narrativa Sufrágio, com apoio do Pulitzer Center for Crisis Reporting, e cobre desigualdade de gênero e temas relacionados aos direitos das mulheres. Carolina é produtora do Café da Manhã e apresentou o Expresso Ilustrada, podcast de cultura da Folha.

A edição de som do podcast é do Raphael Concli. A pesquisa foi feita com Isabella Menon, repórter da Folha, e a coordenação é de Magê Flores. A supervisão de roteiro é do Daniel Castro e a identidade visual do podcast é da Catarina Pignato.

Os episódios são publicados todas as quartas-feiras, às 8h. Eles podem ser ouvidos no site da Folha e nas principais plataformas de áudio.

CASO DAS 10 MIL

quando quartas-feiras, às 8h

onde nas principais plataformas de podcast