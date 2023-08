Podcast explica crise na 123milhas e impactos para o turista brasileiro

São Paulo

A plataforma de turismo 123milhas entrou com pedido de recuperação judicial nesta terça-feira (29) e declarou ter dívidas de cerca de R$ 2,3 bilhões. A empresa também pediu a suspensão das ações dos consumidores contra a companhia pelo prazo de 180 dias. Um dia antes, já tinha anunciado uma reestruturação e demissões.

A 123milhas afirma não ter conseguido honrar com a entrega de pacotes promocionais, que estão relacionados à venda de passagens e estadias sem data definida. No último dia 18, quando a crise estourou, a empresa anunciou o fim dessa modalidade.

Em nota divulgada nesta terça, a empresa voltou a se desculpar pelos transtornos e disse que o plano de recuperação judicial busca viabilizar a preservação da companhia e a quitação dos compromissos com clientes, ex-funcionários e fornecedores.

O episódio desta quarta-feira (30) do Café da Manhã explica a crise na 123milhas e discute o que essas plataformas representam hoje no turismo brasileiro. O podcast entrevista Daniele Madureira, repórter da Folha, e Ricardo Freire, autor do portal Viaje na Viagem.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelas jornalistas Gabriela Mayer e Magê Flores, com produção de Carolina Moraes, Laila Mouallem e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann e Raphael Concli.