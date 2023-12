Podcast conta como deve ser o Natal em meio à guerra no lugar onde Jesus nasceu

São Paulo

Foi em Belém, na atual Cisjordânia, que Jesus nasceu, segundo a Bíblia. A cidade hoje depende do turismo religioso, mas neste ano cancelou as celebrações oficiais de Natal: hotéis e lojas estão vazios, a procissão da noite do dia 24 foi suspensa e os presépios nas igrejas exibem o menino Jesus numa manjedoura de escombros.

A medida foi tomada em solidariedade às vítimas da guerra entre Israel e Hamas e como forma de crítica às respostas de Tel Aviv aos ataques terroristas de 7 de outubro. Apesar de a ação militar se concentrar na Faixa de Gaza, os bombardeios têm efeitos também na Cisjordânia, onde está a maioria dos cerca de 50 mil cristãos palestinos.

Nessa porção da Palestina, onde se espalham muitas referências da simbologia do cristianismo, a tensão cresceu desde o começo da guerra. Há relatos de cerca de 300 mortos e de aumento nos conflitos entre palestinos e colonos israelenses, além de operações militares de Tel Aviv.

No Café da Manhã desta sexta-feira (22), o jornalista Diogo Bercito lembra de uma viagem que fez de Nazaré a Belém para mostrar o impacto da geopolítica atual no que seria o trajeto feito por Maria antes do nascimento de Jesus. Ele também conta como cristãos convivem em Israel e na Palestina e de que forma deve ser o Natal, em tempos de guerra, no lugar onde Jesus nasceu.

