Podcast explica por que a escola pública é uma máquina de fazer democracia

Brasília

"Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública". A frase do educador Anísio Teixeira, um dos personagens centrais na criação da escola pública brasileira, inspira o episódio que encerra a sexta temporada do Folha na Sala.

O podcast mostra como a escola é uma peça-chave para o fortalecimento da democracia. Para isso, analisa três dimensões em que isso se aplica na prática: a da escola como um direito que deve chegar a todos; a da "democracia" como um tema do currículo; e as ações democráticas que acontecem dentro da escola e do sistema educacional.

O episódio entrevista estudantes e especialistas, acompanha uma roda de conversa da Escola Aberta, em São Paulo, e também participa de um debate público na Etec de São Paulo, escola técnica do governo do estado administrada pelo Centro Paula Souza.

A sexta temporada do Folha na Sala teve o apoio do Itaú Social e do Sesi-SP e discutiu o que nós, enquanto sociedade, queremos da escola. Dez episódios abordaram como alunos, famílias, comunidades, professores, gestores e Estado podem se engajar na melhoria do ensino. As histórias foram contadas também em edições de newsletter.

O podcast é produzido e apresentado pelos jornalistas Juliana Deodoro, que também participou das últimas quatro temporadas, e Paulo Saldaña, repórter da Folha em Brasília que estreia na condução do programa. A coordenação é de Magê Flores e Daniel Castro. Gabriela Mayer faz a supervisão do roteiro, e a edição de som é de Luan Alencar.

No ar desde 2019, o Folha na Sala já debateu casos de sucesso na educação, os impactos da pandemia, os desafios da reabertura das escolas, a história de grandes educadores brasileiros, a democratização da escola pública e o que forma bons professores.