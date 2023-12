Tati Bernardi encerra temporada de podcast analisando o medo do fim

São Paulo

O episódio que encerra a sétima temporada de Meu Inconsciente Coletivo trata de fim e de luto. Por que a noite de domingo é ruim? Por que o fim do casamento é terrível? Por que o bebê virar criança apavora as mães? Quando o luto vira algo preocupante? Para essa temporada do podcast, Tati Bernardi consultou psicanalistas sobre as principais queixas que aparecem nos divãs e reuniu dez desses temas.

Nesta sexta-feira (22), a escritora, roteirista e colunista da Folha conversa com a psicanalista Clarice Paulon, especialista em gestão em saúde pública.

"A gente tende a lidar com o encerramento das coisas como se isso indicasse uma ruptura. Por exemplo, o término de relações. As pessoas acham que terminar é romper. Existe todo um acúmulo de vida, de tempo, de organização que se fez, e isso não é apagável. O processo de luto é um trabalho, tem uma relação com o tempo. Terminar algo é um processo, assim como começar algo", diz Clarice.

No podcast, que começou a ser publicado em fevereiro de 2021, Tati conversa com psicanalistas, psicólogos e psiquiatras e abre ao público temas recorrentes em suas sessões de terapia. Meu Inconsciente Coletivo já tratou de neuroses modernas, amor, e também de dramas vividos por personagens de grandes livros, filmes e séries.

A sétima temporada teve ainda a participação dos psicanalistas André Alves, Mario Eduardo Costa Pereira, Lucas Liedke, Carolina Leão, Paulo Beer, Paulo Bueno, Rafaela Zorzanelli, Lucas Charafeddine Bulamah e Rosely Sayão. O podcast está nos principais agregadores.