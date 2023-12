Tati Bernardi recebe psicanalistas e debate se presença deles nas redes é um problema

São Paulo

O podcast Meu Inconsciente Coletivo faz sua primeira live nesta quinta-feira (7), às 12h. A escritora, roteirista e colunista da Folha, Tati Bernardi, recebe os psicanalistas Vera Iaconelli, também colunista do jornal, e Christian Dunker. A conversa faz parte da sétima temporada do podcast, em que Tati conversa com psicanalistas sobre as principais queixas que aparecem nos consultórios.

Na conversa com Vera e Dunker, Tati vai tratar de uma questão recorrente quando os psicanalistas deitam no divã: a presença desses profissionais nas redes sociais. Como uma carreira midiática pode ser conciliada com o consultório e como esses profissionais lidam com as críticas que recebem por ter seus rostos e histórias na internet –algo que contradiz preceitos freudianos de neutralidade. Tati vai perguntar: isso ajuda ou atrapalha o paciente? Aumenta a procura nos consultórios ou coloca em xeque a seriedade do que fazem?

O Meu Inconsciente Coletivo está atualmente em sua sétima temporada. No podcast, que estreou em 2021, Tati Bernardi abre ao público temas recorrentes em suas sessões de terapia, como maternidade, relacionamentos e vida sexual.

