Podcast analisa em que circunstâncias desistir pode ser bom

São Paulo

Persistir pode fazer mais mal do que bem. É o que sugere o psicanalista inglês Adam Phillips, autor do livro "On Giving Up" ("Sobre desistir", em tradução livre), lançado neste mês —e que deve chegar ao Brasil em julho. Na obra, ele debate estigmas em torno do ato de desistir e argumenta que dar menos peso à desistência contribui para a felicidade.

O autor não é um defensor absoluto do desistir: há circunstâncias em que a continuidade pode ser a melhor escolha. Mas ele propõe flexibilizar o paradigma de que sempre precisamos ir até o fim com planos, metas e sonhos.

Desistir é o tema de uma nova série de reportagens da Folha, que investiga como isso aparece em diferentes âmbitos da vida.

O Café da Manhã desta sexta-feira (18) parte da série para discutir o que desistir pode significar, quando isso pode ser uma coisa boa e como esse debate se relaciona com o aumento dos cuidados com a saúde mental. O podcast entrevista Bárbara Blum, repórter da Folha que coordena as reportagens sobre o tema.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelas jornalistas Gabriela Mayer e Magê Flores, com produção de Laila Mouallem e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann.