Podcast explica o surgimento de novas rotas do tráfico de drogas no Brasil

São Paulo

Operações recentes da Polícia Federal constataram que o crime organizado tem usado novas rotas pelo país para transportar drogas até pontos no litoral por onde o produto é escoado —com destino principalmente à Europa.

O rearranjo segue uma lógica vista também em escala regional. Países sul-americanos antes tidos como seguros viram uma expansão do narcotráfico em anos recentes; no caso do Equador, a situação evoluiu para uma explosão da violência que contribui com a crise de segurança atual.

No Brasil, as disputas entre as facções ligadas aos novos caminhos do tráfico já impactam os índices de violência e transformam a realidade de localidades em estados como a Bahia e o Rio Grande do Sul. Além de monitorar a situação em países da vizinhança, a PF mira o fortalecimento de grupos de investigação e o estrangulamento do braço financeiro do crime organizado.

O Café da Manhã desta quarta-feira (17) detalha o que motivou o crime a renovar as rotas para o tráfico no Brasil e quais são elas. O repórter da Folha Fabio Serapião explica como isso muda a realidade de alguns lugares e conta quais são as estratégias para combater essa atividade ilegal.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelas jornalistas Magê Flores e Gabriela Mayer, com produção de Laila Mouallem e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann.