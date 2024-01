Podcast analisa preparativos para eleições municipais e peso de Lula e Bolsonaro

São Paulo

Em ano de eleição municipal, partidos já articulam alianças e apoios para eleger prefeitos e vereadores nas 5.569 cidades brasileiras. Parte dos palanques deve ter ares de déjà vu, com a repetição da polarização assistida no pleito de 2022, entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Em São Paulo, o presidente já fechou endosso à candidatura de Guilherme Boulos (PSOL), enquanto o ex-presidente deve apoiar o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB).

O PT quer reverter em 2024 a derrota histórica de 2020, quando não conseguiu eleger prefeito em nenhuma capital –o partido tem até aqui 16 pré-candidatos em capitais. O PL, que elegeu a maior bancada do Congresso em 2022, quer repetir a popularidade nos municípios. A legenda planeja lançar mais de mil candidatos próprios a prefeituras e também tem pré-candidatos em 16 capitais do país.

O centrão é maioria em número de prefeituras no Brasil e pretende manter a capilaridade. Com as legendas de centro-direita que hoje compõem a base do governo Lula em palanques rivais ao PT, o Planalto deve ver as alianças se embaralharem. As convenções partidárias, realizadas entre julho e agosto, darão o contorno mais preciso dos nós a serem desfeitos nacionalmente.

O Café da Manhã desta terça-feira (2) analisa os preparativos para a eleição municipal deste ano, conta que alianças já estão em curso e discute de que forma o pleito nas cidades mexe com a política nacional. O podcast entrevista Ranier Bragon, repórter da Folha em Brasília.

