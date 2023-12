Podcast detalha política e economia na cidade mais nova do Brasil

A decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que confirmou a criação de Boa Esperança do Norte (MT) mudou pouco a rotina do agora município de Mato Grosso, mas oficializou as articulações políticas para um inédito pleito municipal. Em 2024, a cidade vai eleger prefeito e vereadores pela primeira vez.

Desde o ano 2000, Boa Esperança do Norte tentava se emancipar. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso na ocasião oficializou a criação do município. Mas a vizinha Nova Ubiratã contestou o texto, e o Tribunal de Justiça do estado declarou a lei inconstitucional.

O tema foi parar no plenário do STF, que em outubro deste ano decidiu a favor da criação da cidade por 8 votos a 3. O pleito tinha apoio da vizinha Sorriso, que cedeu uma área que equivale a 20% de Boa Esperança do Norte. Os outros 80% do 5.569º município brasileiro são uma área de 360 mil hectares que pertenciam a Nova Ubiratã.

O Café da Manhã desta quinta-feira (28) fala sobre a cidade caçula do país. O podcast entrevista o repórter da Folha Marcelo Toledo, que visitou Boa Esperança do Norte e conta quais são as perspectivas para o primeiro pleito municipal e discute o que significa a criação de uma cidade.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pela jornalista Gabriela Mayer, com produção de Carolina Moraes, Daniel Castro e Maurício Meireles. A edição de som é de Thomé Granemann.