Podcast explica desaceleração da economia chinesa e o que esperar para 2024

São Paulo

O banco central da China anunciou nesta quinta-feira (28) que vai facilitar o acesso ao crédito, para estimular o consumo e tentar aquecer o mercado. Entre outras medidas, o órgão disse que vai promover o desenvolvimento estável e saudável do mercado imobiliário, um dos setores que têm preocupado o governo no projeto de recuperação econômica pós-pandemia.

Os riscos de dívida de governos locais e o crescimento global mais lento também têm pesado para que a China tenha um ano fraco na economia –em comparação a anos anteriores à Covid, em que manteve uma média anual de crescimento de 6%. A expectativa é que a taxa de 2023 alcance os 5% estipulados por Pequim como meta, mas a mudança de patamar acende o alerta de analistas.

Internamente, os efeitos já são sentidos: o desemprego entre os jovens dobrou desde 2019, chegando a 21% –o governo deixou de publicar dados depois do resultado negativo. Externamente, a tendência é que uma desaceleração chinesa leve a uma desaceleração global, uma vez que a segunda maior economia do mundo é também a maior exportadora e a maior importadora do planeta.

O Café da Manhã desta sexta-feira (29) fala sobre a desaceleração da economia chinesa, explica os motivos que levaram a esse cenário e discute os impactos disso para o mundo. O podcast entrevista o professor da New York University Shanghai e da Fundação Dom Cabral Rodrigo Zeidan, colunista da Folha.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pela jornalista Gabriela Mayer, com produção de Carolina Moraes, Daniel Castro e Maurício Meireles. A edição de som é de Thomé Granemann.