Podcast explica a onda de violência e o conflito armado no Equador

São Paulo

O Equador vive uma crise de violência que já deixou 13 mortos depois que o chefe da principal quadrilha do país fugiu da prisão no último domingo (7). Nesta quarta-feira (10), o presidente Daniel Noboa anunciou medidas para enfrentar a crise no sistema prisional do país, que vive um cenário de superlotação e motins.

Ataques com bombas, sequestros de policiais e invasões por homens armados levaram ao fechamento de loja, à suspensão de atendimentos em hospitais e do expediente em prédios públicos

Na terça (9), Noboa havia assinado um decreto em que reconhece que o país enfrenta um "conflito armado interno" e ordenou ações para "neutralizar" os grupos criminosos. As Forças Armadas patrulham as ruas de Quito, e pelo menos 70 pessoas suspeitas de envolvimento nas ações criminosas foram presas no país.

Nesta quinta-feira (11), o Café da Manhã fala sobre a guerra civil no Equador: como a violência e o crime organizado tomaram a proporção atual, que fatores sociais e econômicos contribuem para essa crise e como esse conflito se relaciona com outros da América Latina.

O episódio entrevista Marcela Franzoni, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais da Unesp e do Observatório de Regionalismo e professora de Relações Internacionais do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelas jornalistas Gabriela Mayer e Magê Flores, com produção de Carolina Moraes, Laila Mouallem e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann.