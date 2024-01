Podcast trata do debate sobre quem é pardo no Brasil

São Paulo

A população parda é o maior grupo étnico-racial do país, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No censo realizado em 2022, e que teve dados divulgados em dezembro, 45,3% da população brasileira se identificava dessa maneira, ante 43,5% de brancos, 10,2% de pretos, 0,8% de indígenas e 0,4% de amarelos.

O termo pardo aparece nos primeiros levantamentos feitos no país, ainda na época da escravidão, e esteve em disputa durante boa parte do século 20. A atuação do movimento negro para que essa fatia da população fosse incluída na definição de quem é negro foi central para ampliar o debate sobre quem é pardo no Brasil e abrir a discussão sobre políticas de reparação e ações afirmativas.

Nesta quarta-feira (10), o Café da Manhã conversa com o cientista político e professor da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) Luiz Augusto Campos sobre a população parda no Brasil, debate como essa categoria mudou ao longo dos anos e como o debate sobre quem é pardo no país impactou e foi impactado por políticas como as cotas.

