Podcast explica por que cidades têm alargado praias no Brasil

Cidades no litoral do Brasil têm feito uma corrida para alargar praias, em resposta ao processo de erosão costeira que atinge cerca de 60% do país. A estimativa é de que nos últimos seis anos a estratégia tenha usado uma quantidade de areia equivalente ao volume de 12 estádios do Maracanã.

Um levantamento da Folha, para a série Praias Alteradas, identificou 24 intervenções de grande porte realizadas entre 2018 e 2023 ou projetadas para os próximos anos. Outros recursos para conter a erosão também são usados, como a construção de espigões de blocos de concreto ou pedras.

O alargamento é defendido por alguns oceanógrafos para mitigar o problema —mas outros criticam o alto custo das obras, que pode chegar a dezenas de milhões de reais, e a necessidade de manutenção, além de riscos urbanísticos e ambientais em um contexto de crise climática.

O Café da Manhã desta quinta-feira (4) entrevista o oceanógrafo Ricardo Haponiuk, coordenador da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente. Ele explica as estratégias que têm sido usadas para conter a erosão na costa brasileira e analisa os efeitos dos projetos em curso no país.

