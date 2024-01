Podcast debate mudanças na relação entre usuários e redes sociais

São Paulo

A cara das redes sociais mudou. Se as primeiras plataformas ajudavam os usuários a se conectar com círculos de amigos, hoje as empresas apostam cada vez mais num feed com publicidade e conteúdos escolhidos pelos algoritmos. Essa tem sido a tônica de plataformas como Instagram e X, antigo Twitter.

O X passou por mudanças desde que foi comprado, em 2022, pelo bilionário Elon Musk —que disse na ocasião que a plataforma seria voltada para comércio, bancos e pagamentos online.

Já o Instagram tem mudado a roupagem para ficar cada vez mais parecido com o TikTok. O aplicativo focado em vídeos curtos mudou a relação das pessoas com os conteúdos da internet, uma vez que não é necessário seguir nenhuma conta para receber informação –o algoritmo entende a preferência do usuário e sugere vídeos de diferentes canais.

Essas mudanças pulverizaram a presença online nos últimos anos, e os usuários passeiam por uma série de redes sociais com funcionalidades parecidas. Para gerações que veem a internet como sinônimo de comunidades e grupos, as mudanças podem ser o fim das redes como elas se popularizaram.

O Café da Manhã desta quarta-feira (3) discute que cara têm as redes sociais em 2024. O diretor executivo do Internetlab, Francisco Brito Cruz, explica as mudanças das plataformas nos últimos anos e analisa como nos relacionamos com as redes.

O programa de áudio é publicado no Spotify.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pela jornalista Gabriela Mayer, com produção de Carolina Moraes, Daniel Castro e Maurício Meireles. A edição de som é de Thomé Granemann.