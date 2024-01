Podcast discute por que é tão difícil ampliar a diversidade no Judiciário

São Paulo

O retrato fiel do Judiciário brasileiro ainda é de um grupo de homens brancos com poucas mulheres brancas entre eles. Como parte de uma tentativa de mudar essa fotografia, o Conselho Nacional de Justiça aprovou em dezembro duas resoluções para ampliar a presença de mulheres no Judiciário e garantir a aplicação de cotas raciais. As magistradas são hoje 38% dos juízes em atividade e os negros são 15%.

A primeira resolução determina que os tribunais tenham, no mínimo, 50% de mulheres —incluindo mulheres transexuais e de gênero fluido –em funções administrativas, como juízas auxiliares. A medida se soma à alternância de gênero em promoções por merecimento de juízes de carreira, instituída em setembro e que passa a valer neste mês.

A outra resolução, que começa a ser aplicada em abril, estabelece as regras pra comissões de identificação de candidatos negros e indígenas em concursos públicos do Judiciário. A análise será feita com base em características fenotípicas dos concursados.

O Café da Manhã desta sexta-feira (5) fala da diversidade —ou da falta dela— no Judiciário brasileiro. A repórter da Folha Géssica Brandino conta que iniciativas estão em curso para ampliar a presença de mulheres, negros e indígenas nos tribunais e discute por que tem sido tão difícil colocá-las em prática.

