Podcast: a crise diplomática entre Brasil e Israel por fala de Lula sobre Holocausto

A crise entre Brasil e Israel aumentou nesta segunda-feira (19), com gestos simbólicos na diplomacia. Do lado brasileiro, o governo Lula (PT) convocou o embaixador em Tel Aviv, Frederico Meyer, depois de Israel chamar o diplomata para uma reprimenda —Meyer encontrou o chanceler Israel Katz no Museu do Holocausto, uma quebra de protocolo definida como "show" por integrantes do Itamaraty.

A tensão começou no domingo (18), depois de Lula comparar as mortes de civis na Faixa de Gaza ao Holocausto —quando mais de 6 milhões de judeus foram mortos pelo regime nazista. Não é a primeira vez que o petista chama de genocídio a ofensiva em resposta ao Hamas na Palestina, mas é a primeira vez que faz menção a práticas nazistas.

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, disse que o líder brasileiro "cruzou uma linha vermelha", e nesta segunda Lula foi declarado "persona non grata" pela chancelaria, até que volte atrás. Em Brasília, a avaliação de ministros e assessores é de que Tel Aviv quer aumentar a dimensão da crise e que o petista não deve se desculpar.

O Café da Manhã desta terça-feira (20) discute a crise diplomática entre Brasil e Israel e analisa para onde apontam os gestos dos dois países. O podcast entrevista Oliver Stuenkel, professor de relações internacionais da FGV.

