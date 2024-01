Podcast: o que Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça muda no governo Lula

São Paulo

O presidente Lula (PT) disse que Ricardo Lewandowski vai ter autonomia para renovar a equipe do Ministério da Justiça, mas que os dois vão conversar "para ver quem fica, quem sai e quem entra" do órgão. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal foi oficializado no comando da pasta nesta quinta-feira (11).

Lewandowski vai suceder Flávio Dino, indicado para o STF, mas a mudança só será efetivada em 1º de fevereiro. Em entrevista à coluna Mônica Bergamo, o futuro ministro disse que foi convocado "para uma missão e um projeto de país". As indicações reforçam a aproximação com o Judiciário pela qual Lula espera garantir estabilidade neste mandato.

O jurista será o primeiro magistrado aposentado do STF a ir para o governo federal em 17 anos. Visto como progressista moderado, ele era representante da ala garantista na corte, onde teve um histórico de decisões favoráveis ao PT. Nesta quinta, o presidente destacou que a chegada de Lewandowski ao ministério é uma escolha pessoal.

O Café da Manhã desta sexta-feira (12) analisa o que representa a escolha de Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça e discute como ela e a indicação de Flávio Dino para o Supremo mexem com o governo. O podcast entrevista Bruno Boghossian, colunista da Folha.

