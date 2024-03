Podcast analisa reação do governo Lula à queda da aprovação nas pesquisas

São Paulo

Depois de um ano e três meses de governo, 35% dos brasileiros consideram o trabalho do presidente Lula (PT) ótimo ou bom. Pesquisa Datafolha, feita com 2.002 entrevistas em 147 cidades, mostrou que 33% avaliam a gestão como ruim ou péssima e 30% como regular. É a primeira vez que há um empate técnico, pela margem de erro, entre rejeição e aprovação.

Em reunião ministerial nesta semana, Lula disse que não se impressiona com pesquisas de opinião desde 1989 —quando concorreu à Presidência pela primeira vez. Mas o tom do encontro foi de cobrança pela defesa do governo. Levantamentos do Ipec e da Genial/Quaest deste mês tinham indicado piora na aprovação do presidente.

No encontro, organizado para um balanço da gestão a discussão de próximos passos, o petista deu pistas do que vê como pontos de atenção hoje. O presidente pediu aos ministros que viajem mais pelo país e sejam mais ativos nas redes sociais para comunicar melhor medidas e programas.

O episódio do Café da Manhã desta sexta-feira (22) analisa a popularidade de Lula. O editor da coluna da Painel, da Folha, Fábio Zanini, explica como o governo pretende agir depois das últimas pesquisas.

