Podcast: como delação de Lessa e chegada ao STF mexem com o caso Marielle

São Paulo

O anúncio da homologação da delação do ex-policial militar Ronnie Lessa no âmbito das investigações do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, feito na terça-feira (19) pelo ministro Ricardo Lewandowski (Justiça), levou a reações de tom distinto.

A viúva da vereadora, Mônica Benício, criticou o ministro dizendo que a fala dele "aumenta as especulações e uma disputa de protagonismo". A irmã de Marielle, Anielle Franco, por sua vez, disse que a notícia demonstra comprometimento das instituições com a resolução do caso; Anielle é colega de Lewandowski, na pasta da Igualdade Racial.

A homologação da delação do ex-PM foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o caso foi remetido à corte, onde tramitam ações que envolvem pessoas com foro especial. Lewandowski disse que a delação deve apresentar "elementos importantíssimos" para que em breve seja apresentada a solução do crime; seis anos depois, os motivos e os mandantes permanecem desconhecidos.

O episódio do Café da Manhã desta quinta (21) localiza em que pé está o caso Marielle e Anderson. A repórter da Folha em Brasília Constança Rezende explica a homologação da delação de Lessa e discute como isso pode mudar a investigação.

