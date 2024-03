Lula cobra de ministros mais viagens e defesa do governo em meio a queda de popularidade

Brasília

O presidente Lula (PT) cobrou seus ministros nesta segunda-feira (18) para que saiam em defesa do governo federal e não apenas de suas próprias áreas e ações.

O mandatário pediu "transversalidade" da sua equipe para rebater as críticas e divulgar as medidas do governo, além de mais viagens aos seus ministros e maior presença em redes sociais, para que expliquem as ações da gestão petista.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em reunião ministerial no Palácio do Planalto, em Brasília - Ueslei Marcelino/Reuters

A cobrança foi feita durante reunião com todos os ministros no Palácio do Planalto. O encontro acontece em meio à elevação da pressão por mais resultados, após a queda na sua popularidade.

Pesquisa divulgada pelo Ipec no início do mês mostrou piora nos índices de aprovação de Lula.

Consideram a administração ótima ou boa 33%, ante 38% na pesquisa anterior, realizada em dezembro de 2023. Outros 33% avaliam a gestão regular, e 32% veem como ruim ou péssima, uma oscilação positiva de dois pontos em relação aos dados anteriores.

O presidente, no entanto, afirmou que não se impressiona com as pesquisas, desde 1989. Era uma referência à primeira vez que disputou a Presidência da República e acabou derrotado. Disse que seu governo está "entregando muito", mas que a sua situação política deveria estar melhor.

Lula então teria afirmado que é preciso "transversalidade" na defesa das ações do governo. Disse que cada um é ministro de uma determinada área, mas que todos são integrantes do governo federal e por isso têm responsabilidade em defendê-lo.

Lula acrescentou que todo os ministros precisam ter conhecimento das ações do governo, para melhor divulgá-las.

Nesse momento, o mandatário usou a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, como exemplo. Afirmou que ela é ministra do governo inteiro e não apenas de sua pasta.

O governo Lula busca sinalizar que suas ações não estão chegando ao conhecimento da população, evitando reconhecer que as críticas podem ser feitas à própria maneira de governar e a ações que ainda não produzem resultado.

O presidente então teria pedido, fazendo coro ao ministro Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), que os ministros usem mais as redes sociais para explicar as ações do governo para o público. E também pediu que os titulares do seu governo viajem mais para divulgar os programas e feitos.

Após o encontro, o ministro Rui Costa (Casa Civil), afirmou que Lula também pediu que os ministros revisitem programas e ações já lançadas, para verificar o andamento delas e também evitar que caiam no esquecimento.

"O presidente pediu para que cada ministro procure revisitar tudo o que lançou. Ele não quer ver anunciando novos programas, novas ações, mas concretizar o que foi lançado. Já tem um portfólio robusto. Tem que agregar em indicadores que sejam compreendidos pela população", afirmou o ministro.

A reunião também teve uma cobrança de Lula por causa do surto de dengue, que vem sobrecarregando o sistema de saúde e causando mortes em diversas regiões do país. Mas, por outro lado, também houve uma defesa do mandatário do trabalho da ministra Nísia Trindade.

Lula disse que é ele quem nomeia e demite e que a ministra fica no cargo. Nísia Trindade vem sendo alvo de ataques do centrão e mesmo de algumas alas do governo Lula, por segurar o pagamento de emendas parlamentares.

O presidente então citou novamente que garante a sua permanência no governo, que ela teve e tem carta branca para montar a sua equipe e que ela tem uma grande oportunidade de mostrar o seu trabalho nesse momento de adversidade. Lula então pediu algumas palavras da titular.

Segundo participantes da reunião, Nísia Trindade se emocionou durante as cobranças e elogios de Lula.

Após a reunião, o ministro Paulo Pimenta foi questionado por jornalistas sobre o momento em que a ministra teria se emocionado. O chefe da Secom disse que ela forneceu um relato sobre como "é difícil, pesado [ocupar a pasta e enfrentar os obstáculos]".

Pimenta, depois, foi questionado se o choro teria relação com pressão política. "Mais ou menos isso", respondeu.

Durante a reunião, além da fala inaugural de Lula, três ministros fizeram apresentações: Rui Costa, Paulo Pimenta e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

Além deles, Nísia e Ricardo Lewandowski também fizeram breves explanações sobre suas ações, embora não fossem apresentações já previstas anteriormente e estruturadas.