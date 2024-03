Podcast explica o caso Robinho e o julgamento dele no STJ

São Paulo

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) começa a julgar nesta quarta-feira (20) se o ex-jogador Robinho deverá cumprir no Brasil a pena de 9 anos de prisão à qual foi condenado na Itália. Segundo a investigação, o ex-atleta e mais cinco brasileiros praticaram violência sexual em grupo contra uma mulher de origem albanesa em uma boate em 2013. Ele nega o crime.

O país europeu demandou a extradição de Robinho, mas a lei brasileira impede que isso ocorra com cidadãos natos. A Itália, então, solicitou que a pena fosse cumprida no Brasil, o que será avaliado pelo STJ. A defesa de Robinho defenderá que o pedido italiano não seja validado. Os advogados mencionam o direito dos brasileiros e a soberania nacional.

O ex-jogador publicou um vídeo nas redes sociais no qual mostra fotos e prints que, segundo ele, comprovariam sua inocência. Ele também repete argumentos que usou em entrevista à TV Record no domingo (17), dizendo que as provas não foram consideradas no julgamento e que a condenação decorre de uma postura racista da Justiça italiana.

O episódio do Café da Manhã desta quarta (20) tem duas partes. Na primeira, a jornalista Michele Oliveira, de Milão, conta como o caso correu na Itália e a repercussão da vinda do processo para o Brasil. Na segunda, o advogado Davi Tangerino, professor da Uerj, explica quais são os argumentos levados ao STJ e o que está em jogo no julgamento.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Carolina Moraes e Laila Mouallem e edição de som de Thomé Granemann.