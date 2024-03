Podcast analisa reeleição de Vladimir Putin com votação recorde na Rússia

São Paulo

Vladimir Putin foi reeleito para um quinto mandato à frente da Presidência da Rússia neste domingo (17). O político usou discursos e pronunciamentos pós-vitória para vender o resultado recorde —87% dos votos— como legitimidade a seu projeto autoritário e militarista e para anunciar novos objetivos na Guerra da Ucrânia.



Sob forte policiamento, a votação teve protestos simbólicos, aos moldes do que o opositor Alexei Navalni propôs antes de morrer na cadeia, no mês passado. Para driblar restrições legais a atos não autorizados, o ativista havia sugerido que manifestantes lotassem os postos de votação no mesmo horário, às 12h, no que chamou de "Meio-dia contra Putin".

Países como EUA, Alemanha e Ucrânia disseram que o processo eleitoral não foi livre nem justo. Opositores tiveram a candidatura impedida, e os outros três nomes na urna eram de deputados aliados, sem chance de vitória. O novo mandato de Putin vai até 2030, quando ele poderá tentar se reeleger mais uma vez —a última, pelas regras atuais.

O episódio do Café da Manhã desta terça-feira (19) trata da reeleição do político. O repórter da Folha Igor Gielow, que acompanhou o pleito na Rússia, discute o que o resultado com números recordes indica e analisa as respostas internas e externas à vitória de Putin.

