A que Pauta Chegamos! trata da PEC que turbina salários de juízes e das liberdades nos EUA

São Paulo

Os efeitos da PEC do Quinquênio, que turbina os salários no Judiciário e está em discussão no Senado, e a liberdade de expressão e do humor em diferentes contextos são alguns dos temas debatidos pelos colunistas da Folha no episódio desta quinta-feira (25) do podcast "A que Pauta Chegamos!".

No programa, a escritora Tati Bernardi, o professor e advogado Thiago Amparo e o jornalista e editor do Painel Fábio Zanini aprofundam o que foi destaque nos jornais e nas redes com desdobramentos, bastidores, análises e opiniões —tudo isso com pitadas de alívio cômico.

"As pessoas em geral têm uma percepção de que no serviço público, não só dos juízes, mas em geral no Estado, todas teriam supersalários. Mas na verdade não é essa a questão", afirma Thiago Amparo no episódio ao comentar a PEC. "Uma pesquisa da República de 2023 fala que metade dos servidores recebe cerca de R$ 3.400 por mês, e 70% recebem até R$ 5.000.

O episódio desta semana também discute se o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está lendo demais e conversando pouco com os parlamentares, como disse o presidente Lula, e as leituras possíveis do ato bolsonarista no Rio de Janeiro no último domingo (21).

"É uma brutal injustiça com Fernando Haddad. Haddad é um dos mais atuantes na relação com o Congresso. O fato é que ele começou a ser mais questionado por uma série de problemas: um pouco da conjuntura internacional, que está tornando a economia mais difícil; as metas fiscais foram jogadas para adiante; e o fato de que o Congresso também não está ajudando. Esse Congresso com quem Lula quer que Haddad converse mais está plantando a cada semana uma pauta-bomba diferente", afirma Zanini.

O programa está disponível nas principais plataformas de áudio, sempre às quintas-feiras. O podcast é coordenado pela editoria de Podcasts da Folha e tem edição de som do jornalista Raphael Concli.

A que Pauta Chegamos!

Onde nas principais plataformas

Quando quintas, às 7h