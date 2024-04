Podcast trata da atuação de Luís Roberto Barroso em crises do STF

São Paulo

Em um momento em que o STF (Supremo Tribunal Federal) ainda sofre críticas de grupos ligados ao bolsonarismo e vive embates com o Legislativo, o ministro Luís Roberto Barroso tem adotado um tom conciliador.

Mas mesmo sendo o presidente do Supremo, Barroso não tem tido protagonismo em temas que demandam articulações políticas. Na segunda-feira (15), o presidente Lula (PT) participou de um jantar na casa do ministro Gilmar Mendes para tratar dos ataques ao tribunal e Barroso não estava presente.

O presidente do STF entrou em campo depois, quando telefonou ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para tentar evitar a escalada da briga entre os Poderes.

O episódio desta sexta-feira (19) do Café da Manhã fala da atuação de Barroso em conflitos envolvendo o Supremo. O repórter da Folha José Marques conta como tem sido a presidência do ministro e discute as estratégias dele para fazer frente a críticas ao STF.

