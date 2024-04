Podcast discute a bronca pública de Lula e a relação com o Congresso

São Paulo

O presidente Lula (PT) cobrou publicamente nesta segunda-feira (22) que ministros do governo participem de forma mais ativa da articulação com o Congresso Nacional. Foram citados nominalmente o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), por exemplo.

A cobrança vem dias depois de Lula defender o ministro de Relações Institucionais, responsável por essa coordenação. Alexandre Padilha tinha sido alvo do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que o acusou de tentar enfraquecê-lo.

Na sexta-feira (19), o presidente convocou uma reunião de emergência com ministros e líderes do governo no Congresso para discutir o tema. A expectativa é de que o próprio Lula entre em campo nesta semana, em reuniões com Lira e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O governo tem se preocupado com o risco de que pautas-bomba avancem no Congresso. Um exemplo é a PEC (proposta de emenda à Constituição) que aumenta o salário de juízes e promotores. A proposta, patrocinada por Rodrigo Pacheco, custaria cerca de R$ 40 bilhões por ano.

O episódio desta terça-feira (23) do Café da Manhã discute a atual relação de Lula com o Congresso e analisa as cobranças do presidente para que ministros melhorem a articulação política do governo. O podcast entrevista o colunista da Folha Celso Rocha de Barros.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

FOLHA NO WHATSAPP Acesse o canal Folha Podcasts e receba notícias da produção de áudio do jornal Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Podcasts no campo de pesquisa

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelas jornalistas Gabriela Mayer e Magê Flores, com produção de Carolina Moraes, Lucas Monteiro e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann.