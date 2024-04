Podcast: por que a ditadura militar no Brasil monitorou o ativismo negro

São Paulo

Os arquivos do Serviço Nacional de Informações (SNI), aparato de inteligência da ditadura militar, guardam milhares de documentos sobre ativistas, intelectuais e artistas negros. O regime vigiou figuras e movimentos que considerava uma ameaça à forte ideologia racial que defendia: a de que o Brasil era uma democracia racial, fruto da miscigenação.

Uma análise desses registros, feita ao longo de dois meses, baseia uma das reportagens da série da Folha sobre os 60 anos do golpe que instaurou o regime, completados neste domingo (31).

O monitoramento da ditadura a grupos antirracistas e eventos em vários estados tratava o ativismo negro como discriminatório —sob o pretexto de que ele buscava semear o antagonismo racial e, sob influência estrangeira e de comunistas, manchar a imagem do país no exterior, sendo uma ameaça à ordem social.

O Café da Manhã desta segunda-feira (1º) trata dessa vigilância da ditadura a movimentos negros. O podcast traz trechos de uma entrevista com o militante e intelectual Carlos Alberto Medeiros, monitorado na década de 1970, e fala com o repórter Maurício Meireles. Coautor da reportagem, ele conta o que encontrou ao examinar documentos da ditadura e por que havia um pânico do regime com o ativismo negro.

