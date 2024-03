Podcast Café da Manhã alcança 100 milhões de streamings no Spotify

São Paulo

O Café da Manhã, podcast diário original do Spotify produzido pela Folha, alcançou neste mês de março a marca de 100 milhões de streamings. A métrica considera o número de vezes em que um episódio foi ouvido por pelo menos 60 segundos.

É a primeira vez que um programa de notícias brasileiro atinge esse patamar na plataforma, especializada em música, podcasts e vídeo. Em abril do ano passado, o Café também foi pioneiro ao ultrapassar a marca de 1 milhão de seguidores —hoje mais de 1,2 milhão de usuários recebem notificações sobre lançamentos e novos episódios publicados de segunda a sexta.

Atualmente, o Brasil é o quarto maior consumidor de podcasts de notícias no Spotify, atrás de EUA, Alemanha e Reino Unido. O horário de pico do consumo dessa categoria é às 7h.

Desde a estreia, em 1º de janeiro de 2019, mais de 1.300 episódios do Café da Manhã foram ao ar. O podcast se consolidou como referência no segmento ao abordar os temas mais quentes do noticiário de forma direta e descomplicada, levando aos ouvintes análises e reportagens sobre o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo, através de entrevistas com repórteres, especialistas e personagens das notícias.

O Café foi o quarto podcast mais ouvido do Spotify no Brasil em 2022 e o mais escutado na categoria de notícias. Bateu recordes de ouvintes e horas com a cobertura das eleições e com a publicação de conteúdos extras. O programa pode ser ouvido exclusivamente no Spotify e no site da Folha.