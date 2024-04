Podcasts da Folha ganham canal no WhatsApp; participe e receba novidades

São Paulo

Bom dia, grupo. A partir desta sexta-feira (5) os ouvintes dos podcasts da Folha vão poder se manter atualizados da produção em áudio do jornal por um canal no Whatsapp. Lançamentos de programas, episódios de destaque e novidades do formato serão recomendados aos assinantes do canal pela equipe de jornalistas que produz podcasts como Café da Manhã, Boletim Folha, Ilustríssima Conversa e Autoritários.

Para participar, basta acessar a aba Canais no WhatsApp e digitar "Folha Podcasts" no campo de pesquisa ou clicar aqui. Depois, é só clicar no símbolo "+" que aparece ao lado. As publicações não aparecem no feed de conversas, mas na aba "Atualizações".

A Folha tem, desde setembro de 2023, um canal abastecido diariamente com as notícias mais importantes da semana. Depois dele vieram os canais de economia, de política e de entretenimento. Todos distribuem links, textos, imagens e vídeos para um número ilimitado de participantes. Os participantes podem reagir com emojis.

Nos canais, os dados dos participantes não são acessíveis ao moderador. Usuários também não conseguem ver quais canais são seguidos por outras pessoas.