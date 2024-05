Podcast: o debate sobre politização da tragédia no RS com nomeação de Pimenta

São Paulo

Paulo Pimenta cumpriu nesta quinta-feira (16) o primeiro dia de trabalho como ministro da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. A pasta deve coordenar e monitorar as ações de ajuda do governo Lula ao estado; o pacote anunciado até aqui, segundo o Planalto, pode ter impacto de R$ 51 bilhões na economia gaúcha.

A nomeação de Pimenta foi usada por políticos —em especial da oposição e do PSDB, partido do governador Eduardo Leite— para apontar o que seria uma tentativa de politização da tragédia por parte da gestão petista. Leite disse que soube da indicação pela imprensa.

O ministro é gaúcho e tem o nome ventilado para a disputa ao governo estadual em 2026. Na Secretaria de Comunicação da Presidência, que ocupou até aqui, Pimenta também tem sido um dos principais nomes a aparecer em defesa da gestão de Lula. Ele tem mantido esse perfil na tragédia climática gaúcha, mas prometeu conciliação no novo posto.

O episódio desta sexta-feira (17) do Café da Manhã analisa o debate sobre politização da catástrofe no Rio Grande do Sul. Ranier Bragon, repórter da Folha em Brasília, conta o que fez Paulo Pimenta ser escolhido ministro extraordinário, discute o papel que ele deve exercer e os sinais emitidos por Lula na decisão.

