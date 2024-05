A decisão de Lula de nomear o ministro Paulo Pimenta (Secom) para chefiar a autoridade federal no Rio Grande do Sul foi considerada uma declaração de guerra pelo PSDB, partido do governador Eduardo Leite.

Aliado próximo de Leite, o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) classifica como uma "excrescência" a decisão.

Uma das figuras mais influentes do PSDB, Aécio tratou do tema com Leite e diz que a medida do Palácio do Planalto é um desrespeito não somente ao governador do Rio Grande do Sul, que não teria sido consultado, mas à Federação.

Deputado federal Aécio Neves (MG) durante evento do PSDB em Brasília (DF) - Divulgação-24.ago.2023/PSDB no X

"O presidente Lula será responsável pela politização do drama por que passam os gaúchos. Ao indicar um adversário político do governador, o presidente, na verdade, pratica uma intervenção no estado, que tem um governador eleito para tal", afirma Aécio.

Segundo o parlamentar mineiro, o perfil de Pimenta, um político que é cotado para a disputa do governo gaúcho em 2026, "é um exemplo de que o presidente está mais preocupado com a politização do que com a efetividade das ações."

"Todo o esforço colaborativo que tem havido até agora, e que reconhecemos, é jogado por terra por essa decisão impensada e extremamente equivocada", conclui Aécio.