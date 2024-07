Podcast analisa desistência de Joe Biden e futuro da eleição americana

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, começa nesta segunda-feira (22) a tentar unir o Partido Democrata em torno de si como nova candidata à Presidência. Kamala recebeu o endosso de Joe Biden, que anunciou na tarde deste domingo (21) que desistiu de buscar a reeleição em novembro, na disputa com Donald Trump.

O atual presidente vinha sendo alvo de intensas pressões para abrir mão do projeto eleitoral desde que teve um desempenho considerado desastroso em um debate no final de junho. Ele fez um esforço, em eventos e entrevistas, com apoiadores e doadores, para provar que era um nome viável e que tinha saúde e energia para a disputa, mas acabou capitulando.

Kamala viu líderes democratas como Bill e Hillary Clinton apoiarem sua indicação —mas a definição pode acontecer só na convenção do partido, no mês que vem. Trump fez novos ataques aos rivais, dizendo que o presidente nunca esteve apto para a corrida e que será mais fácil derrotar Kamala.

O episódio desta segunda-feira (22) analisa a desistência de Joe Biden. A repórter da Folha Patrícia Campos Mello discute o que pesou pra decisão do presidente, conta os próximos passos e explica como a mudança afeta o discurso do Partido Democrata e do republicano Donald Trump.

FOLHA NO WHATSAPP Acesse o canal Folha Podcasts e receba notícias da produção de áudio do jornal Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Podcasts no campo de pesquisa

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelo jornalista Gustavo Simon. O roteiro foi escrito com Daniel Castro, que também fez a produção do episódio. A edição de som é de Thomé Granemann.