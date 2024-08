Podcast: como a morte de Silvio Santos marca o fim de uma era na TV brasileira

São Paulo

O corpo de Silvio Santos foi sepultado neste domingo (18), em São Paulo, em um ato restrito, que seguiu a tradição judaica, conforme o desejo dele. O apresentador e empresário, figura de maior destaque da história da TV brasileira, morreu no sábado (17), aos 93 anos, depois de uma broncopneumonia decorrente de uma infecção por H1N1.

Nascido Senor Abravanel, ele começou como camelô, se tornou empresário com o Baú da Felicidade e foi locutor de rádio até chegar à TV na virada dos anos 1960. Desde então, foi figura indissociável do país, tendo fundado empresas como o SBT e a Jequiti, mas também tentando se aventurar na política —inclusive com uma candidatura frustrada à Presidência.

Na trajetória singular de Silvio, lendas se misturaram às histórias reais e se tornaram versão oficial, e controvérsias —como o escândalo do banco PanAmericano e "cancelamentos" recentes— foram se reduzindo a folclore. O gigantesco talento para a comunicação, o faro para o comércio, a intuição com que geria negócios como o SBT e o bajulamento a políticos e presidentes consolidam uma era na TV, cujo legado ainda é incerto.

O episódio desta segunda-feira (19) do Café da Manhã conversa com Maurício Stycer, colunista da Folha e autor de uma das biografias de Silvio Santos, "Topa Tudo por Dinheiro: as Muitas Faces do Empresário Silvio Santos".

FOLHA NO WHATSAPP Acesse o canal Folha Podcasts e receba notícias da produção de áudio do jornal Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Podcasts no campo de pesquisa

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Daniel Castro, Laura Lewer e Raphael Concli. A edição de som é de Lucas Monteiro.