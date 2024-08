Podcast discute impactos da aprovação da PEC da Anistia

São Paulo

Com ritos de votação acelerados e o aval da maioria dos partidos, o Senado aprovou nesta quinta-feira (15) a chamada PEC da Anistia. A proposta de emenda à Constituição perdoa irregularidades cometidas por partidos e reduz, na prática, a cota de financiamento para candidaturas de pessoas negras estabelecida em 2020.

A PEC da Anistia foi apresentada em março de 2023 na Câmara. O caminho até a aprovação nas duas Casas teve muita resistência da sociedade civil e pouco debate no Congresso.

Parlamentares que defendem a proposta afirmam que não há anistia: que as multas não pagas foram apenas refinanciadas, e que o dinheiro que deixou de ser gasto de acordo com as cotas raciais poderá ser compensado nos próximos quatro pleitos, a partir de 2026.

O episódio desta sexta-feira (16) do Café da Manhã discute a PEC da Anistia. O podcast ouve a repórter da Folha em Brasília Thaísa Oliveira, que conta os bastidores das negociações que levaram à aprovação do texto e explica o que muda; e a advogada Laura Astrolabio, cofundadora da organização A Tenda das Candidatas, que fala da representatividade na política brasileira hoje e analisa os impactos da aprovação da PEC.

